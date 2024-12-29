ФСБ задержала россиянина, передавшего фото объекта ТЭК разведке Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали по подозрению в госизмене россиянина, который передал украинской военной разведке фотографии объекта топливно-экономического комплекса (ТЭК) Подмосковья.
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