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Ивановские новости

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В Ивановской области на выборах в Госдуму проголосовали почти 350 тысяч жителей

В Ивановской области на выборах в Госдуму проголосовали почти 350 тысяч жителей

Стало известно, сколько человек проголосовали.По данным Избирательной комиссии Ивановской области, к 20:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в регионе проголосовали 349 640 человек.

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