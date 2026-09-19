В Ивановской области на выборах в Госдуму проголосовали почти 350 тысяч жителей

Стало известно, сколько человек проголосовали.По данным Избирательной комиссии Ивановской области, к 20:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в регионе проголосовали 349 640 человек.
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