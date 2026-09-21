Россия может помочь в строительстве метро в Ереване, — Пашинян

Россия может быть лучшим партнером для Армении в строительстве новой станции метро в Ереване, заявил премьер страны Никол Пашинян.
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- Экс-командир 83-й...
А нам это зачем? Есть друзья вроде хер-дер которая ляйн да еще эта кака эстонская, - вот пусть и строят... Или опять ластиться к этим всем братанам, гадящим нам?!
У, наглости нет предела
Оно нам это надо ?
Тамбовский волк ему товарищ! Хочет метро? Все вопросы к гинекологу Урсуле фон дер Ляйен! Она обещала горы золотые,вот пускай и даёт и покажет!
Да? А Армения чем может помочь? Вот от этого и танцуем!)))
Да за ваши деньги хоть Вавилонскую башню построим, только плати...
Этот хер вообще берега попутал?
Россия может конечно помочь -но прежде Пашинян должен решить остается он с Россией или уходит в Евросоюз- если уходит то цены помощи будут в евро и по расценкам мировых помощей иностранным государствам-короче без штанов останетесь к гадалке не ходить!