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Россия может помочь в строительстве метро в Ереване, — Пашинян

Россия может помочь в строительстве метро в Ереване, — Пашинян

Россия может быть лучшим партнером для Армении в строительстве новой станции метро в Ереване, заявил премьер страны Никол Пашинян.

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Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Россия может конечно помочь -но прежде Пашинян должен решить остается он с Россией или уходит в Евросоюз- если уходит то цены помощи будут в евро и по расценкам мировых помощей иностранным государствам-короче без штанов останетесь к гадалке не ходить!