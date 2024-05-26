Армия России взяла под контроль село Берестовое в Харьковской области

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За прошедшие сутки российские войска отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ и освободили село Берестовое в Харьковской области.
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