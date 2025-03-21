⚡️ В Феодосии открыли мемориальные доски в честь погибших бойцов СВО Памятные таблички землякам Сергею Сырцеву и Руслану Стомат разместили на фасаде школы №6.
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⚡️ В Феодосии открыли мемориальные доски в честь погибших бойцов СВО Памятные таблички землякам Сергею Сырцеву и Руслану Стомат разместили на фасаде школы №6.