К Елене Камбуровой явилась необыкновенная Фортуна

В Театре музыки Елены Камбуровой поставили спектакль по поэме Марины Цветаевой. пресс-служба театра КамбуровойНевиданной красоты и глубины, эстетически безупречный музыкально-поэтический спектакль по поэме Марины Цветаевой «Фортуна» появился в репертуаре театра пресс-служба театра КамбуровойИстория начинается благостно — в будуаре маркизы де Помпадур, путь героя усеян лепестками роз.