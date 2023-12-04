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К Елене Камбуровой явилась необыкновенная Фортуна

К Елене Камбуровой явилась необыкновенная Фортуна

В Театре музыки Елены Камбуровой поставили спектакль по поэме Марины Цветаевой. пресс-служба театра КамбуровойНевиданной красоты и глубины, эстетически безупречный  музыкально-поэтический спектакль по поэме Марины Цветаевой «Фортуна» появился в репертуаре театра пресс-служба театра КамбуровойИстория начинается благостно — в будуаре маркизы де Помпадур, путь героя усеян лепестками роз.

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