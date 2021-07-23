Михаил Делягин: При такой государственной политике всё рухнет, и надо будет спасаться

Единственный способ повлиять на ситуацию — голосовать Евгения Родионова Михаил Делягин Инфляция в России побила пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016-го года.
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