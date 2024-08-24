Такер Карлсон: Дурова заперла страна-союзник администрации Байдена

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на задержание Павла Дурова во Франции, он подчеркнул, что Дурова «заперло» западное государство, которое является членом НАТО и союзником администрации американского лидера Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии