WP: американский генерал рассмеялся в ответ на просьбу Залужного передать F-16

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного передать Киеву истребители американского производства F-16.
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