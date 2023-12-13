Страна и люди
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Страна и люди

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WP: американский генерал рассмеялся в ответ на просьбу Залужного передать F-16

WP: американский генерал рассмеялся в ответ на просьбу Залужного передать F-16

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного передать Киеву истребители американского производства F-16.

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