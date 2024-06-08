Все в дело! Мебель для дачников с хорошим чувством юмора

У хорошего хозяина даже ржавый гвоздь не валяется без дела, а уж тем более — лопата или вилы. Оч.умелые ручки + отменное чувство юмора = оригинальная дачная мебель! Вопрос ее удобства, конечно, спорный… Но за креатив смело можно ставить 5+.