Решение Евросоюза фактически разрешить конфискацию российской нефти с задержанных танкеров означает переход санкционной войны на качественно новый уровень.
Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно
Комментарии
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vagas Karlito
Европа перестала объективно боятся ответных действий России! Это очевидно! Значит наши ответы на провокации с её стороны носят недостаточно твердый и решительный ответ! Есть же рычаги надавливая на которые можно эскалацию напряженности для них сделать более наказуемой!? Наверное есть!
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