БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно

Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно

Решение Евросоюза фактически разрешить конфискацию российской нефти с задержанных танкеров означает переход санкционной войны на качественно новый уровень.

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Комментарии
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vagas Karlito
Европа перестала объективно  боятся ответных действий России! Это очевидно! Значит  наши ответы на провокации с её стороны носят недостаточно твердый и решительный ответ! Есть  же рычаги  надавливая на которые можно эскалацию напряженности для них сделать более наказуемой!? Наверное есть!
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