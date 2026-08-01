Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно

vagas Karlito

Европа перестала объективно боятся ответных действий России! Это очевидно! Значит наши ответы на провокации с её стороны носят недостаточно твердый и решительный ответ! Есть же рычаги надавливая на которые можно эскалацию напряженности для них сделать более наказуемой!? Наверное есть!