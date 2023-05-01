Волонтеры: Жители Москвы активно интересуются условиями прохождения контрактной службы

Иностранные граждане также заинтересованы в возможности отслужить Никита Мосинов, один из активистов, помогающих узнать об условиях службы по контракту, сообщил, что жители Москвы продолжают интересоваться возможностью контрактной службы и задают вопросы о ее замене срочной службы.