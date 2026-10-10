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Царьград

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Суд в Петербурге не арестовал подростков после драки у «Сити Молла»

Суд в Петербурге не арестовал подростков после драки у «Сити Молла»

Петербургский суд избрал трём несовершеннолетним фигурантам дела о хулиганстве после драки у ТРК «Сити Молл» запрет определённых действий до 7 декабря 2026 года, отклонив ходатайства следствия об аресте.

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