В Москве в День экономиста наградили лучших преподавателей и ученых

В День экономиста научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр московских вузов присвоены почетные звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы» и «Почетный деятель науки и техники города Москвы».
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