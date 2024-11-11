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В Москве в День экономиста наградили лучших преподавателей и ученых

В Москве в День экономиста наградили лучших преподавателей и ученых

В День экономиста научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр московских вузов присвоены почетные звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы» и «Почетный деятель науки и техники города Москвы».

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