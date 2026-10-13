В Воронежской области сотрудники полиции пресекли канал поставки наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 47-летний житель столичного региона.
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