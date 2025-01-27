Внешний долг впервые с 2005 года упал ниже двух тысяч долларов на россиянина

Для расчетов использовалась данные Росстата Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже двух тысяч долларов — впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости, сделанных на основе данных ЦБ.
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