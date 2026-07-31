Hershey увеличила чистую прибыль благодаря ценообразованию и сегменту снеков

Крупнейший американский производитель кондитерских изделий The Hershey Company опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав восстановление маржинальности и рост ключевых показателей.
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