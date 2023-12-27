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Проезд в электричках Крыма станет дороже с 1 января

Проезд в электричках Крыма станет дороже с 1 января

Проезд в крымских электричках станет дороже уже с 1 января 2024 года. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, цена билета на проезд от станции Симферополь до станции Евпатория составит 158 рублей, вместо 127,98 рублей.

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