Проезд в электричках Крыма станет дороже с 1 января

Проезд в крымских электричках станет дороже уже с 1 января 2024 года. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, цена билета на проезд от станции Симферополь до станции Евпатория составит 158 рублей, вместо 127,98 рублей.
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