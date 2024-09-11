Даже до СВО. по результатам многочисленных западных опросов, 50% европейцев были убеждены что II Мировую выиграли США, 22% – Великобритания и только 14% знали о роли СССР в уничтожении фашизма.
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