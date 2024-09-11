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  • Коля Колянов
    👍👏🤝ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СНАР...
  • Татьяна Мельникова
    выслать такого обратно в свой кишлак, пусть там плюет сколько хочет, но в Россию путь заказанНеизвестный плюну...
  • Татьяна Мельникова
    выслать такого обратно в свой кишлак, пусть там пет сколько хочет, но в Россию путь заказанНеизвестный плюну...

В США учат, что Гитлера поймали их пехотинцы. А сколько стран знает о роли СССР?

В США учат, что Гитлера поймали их пехотинцы. А сколько стран знает о роли СССР?

Даже до СВО. по результатам многочисленных западных опросов, 50% европейцев были убеждены что II Мировую выиграли США, 22% – Великобритания и только 14% знали о роли СССР в уничтожении фашизма.

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