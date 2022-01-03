Почему чиновники тормозят возвращение русских в Россию

В уходящем году правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину Александр КОЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ Под занавес 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, значительно расширяющий категории наших соотечественников, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.
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