Почему чиновники тормозят возвращение русских в Россию

В уходящем году правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину Александр КОЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ Под занавес 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, значительно расширяющий категории наших соотечественников, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.