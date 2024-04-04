В Крыму хотят ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

В ответ на растущие угрозы информационной безопасности, председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением ужесточить законодательные меры против разжигания межнациональной розни в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии