Михаил Ковальчук возглавит Научно-экспертный совет при Морской коллегии

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил возглавить ее Научно-экспертный совет президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку, сообщают "Известия" со ссылкой на аппарат Николая Патрушева.
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