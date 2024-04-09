«Доведем американцев до белого каления»: китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР

Вчера 7,6K прочитали Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется.
- Путин призвал наказывать казнокрадов. Убоятся ли чиновники, увидим очень скоро
- Путин взялся за "Завещание Петра Великого". Старинный русский документ пугает европейцев до сих пор
Свежие комментарии