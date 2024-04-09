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Добрый Мир

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«Доведем американцев до белого каления»: китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР

«Доведем американцев до белого каления»: китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР

Вчера 7,6K прочитали Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в КНР.

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