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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фазель о сборной России и Олимпиаде-2026: «Очень-очень верю, что допустят. Если нет, это просто нечестно! Чистая политика. Надеюсь, к весне 2025-го ситуация будет более спокойной»

– Что можно сказать о перспективах хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026? ИИХФ примет решение в марте 2025 года.

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