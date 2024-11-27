Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

Сотрудники полиции провели «Душевные встречи» с учениками школ Херсонской области

В рамках регионального проекта «Душевные встречи» сотрудники полиции встретились с учениками Благодатновской и Таврийской школ Скадовского округа, Ивановской и Любимовской школ Ивановского округа, Клиновской школы Алешкинского округа, Нижнеторгаивской школы Нижнесерогозского округа и Круглозерской школы Голопристанского округа для совместного обсуждения произведений отечественной литературы о деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх