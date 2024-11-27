Сотрудники полиции провели «Душевные встречи» с учениками школ Херсонской области

В рамках регионального проекта «Душевные встречи» сотрудники полиции встретились с учениками Благодатновской и Таврийской школ Скадовского округа, Ивановской и Любимовской школ Ивановского округа, Клиновской школы Алешкинского округа, Нижнеторгаивской школы Нижнесерогозского округа и Круглозерской школы Голопристанского округа для совместного обсуждения произведений отечественной литературы о деятельности сотрудников органов внутренних дел.