Стратегические объекты Украины являются легитимной целью Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy … .
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