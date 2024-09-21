Восхождение Избинга: новый вид экотуризма становится популярным у молодых россиян

Новый вид загородного туризма – избинг, становится популярным у российской молодежи. Что это такое и почему зумеры и миллениалы все чаще выбирают отдых в стиле экотуризма, рассказала эксперт издания Psychologies.
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