Ждать приезда германского бизнеса, участвующего в войне против России на уничтожение*, нелогично

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Комментарии
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Алексей Горшков
Какие уж немцы,если даже русских из-за границ мы перетащить не можем... На каком-то уровне,мне сдаётся, это УМЫШЛЕННО тормозится! Зато российское гражданство ВОВСЮ раздаётся неграмотным и неквалифицированным азиатам,отчего у нас ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ !!! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь ЛОББИЗМ разновсяческих наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд мигрантов - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ,а гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия!
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