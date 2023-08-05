Ждать приезда германского бизнеса, участвующего в войне против России на уничтожение*, нелогично

Алексей Горшков

Какие уж немцы,если даже русских из-за границ мы перетащить не можем... На каком-то уровне,мне сдаётся, это УМЫШЛЕННО тормозится! Зато российское гражданство ВОВСЮ раздаётся неграмотным и неквалифицированным азиатам,отчего у нас ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ !!! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь ЛОББИЗМ разновсяческих наших "нащяльника-ма": труд мигрантов - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ,а гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия!