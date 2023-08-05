А. Рар: Не надо иллюзий — единицы немцев стремятся в Россию на ПМЖЗнаменитая русская бюрократия останавливает бюргеров «валить» в Сибирь, на Волгу, на УралЛюдмила Николаева: Немецкий бизнес скоро станет российским.
Ждать приезда германского бизнеса, участвующего в войне против России на уничтожение*, нелогично
Комментарии
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Алексей Горшков
Какие уж немцы,если даже русских из-за границ мы перетащить не можем... На каком-то уровне,мне сдаётся, это УМЫШЛЕННО тормозится! Зато российское гражданство ВОВСЮ раздаётся неграмотным и неквалифицированным азиатам,отчего у нас ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ !!! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь ЛОББИЗМ разновсяческих наших "нащяльника-ма": труд мигрантов - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ,а гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия!
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