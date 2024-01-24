В Мичуринске обнаружили очередную теплотрассу, прогревающую улицу вместо квартир

В Мичуринске обнаружили еще одну оголенную теплотрассу. К активистам регионального отделения Народного фронта обратились жители дома № 143 по улице Герасимова, у которых во дворе проходит отопительная система.
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