Какие знаки зодиака имеют врожденный талант к гипнозу

Некоторое из нас воспринимают гипноз как нечто совершенно сверхъестественное и магическое. Дар гипноза является уникальным, однако экстрасенсорные способности в большей или меньшей степени присущи каждому человеку.
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