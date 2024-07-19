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Погода в Санкт-Петербурге на 18 июля: ожидаются дожди и похолодание

Погода в Санкт-Петербурге на 18 июля: ожидаются дожди и похолодание

Санкт-Петербург готовится к прохладному и дождливому четвергу. Жители города могут рассчитывать лишь на короткий период солнечного сияния, после чего над ними появятся облака, а затем кратковременные дожди и даже грозы.

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