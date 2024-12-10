Артиллерия с помощью «Градов» уничтожила боевую технику ВСУ в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили позиции с живой силой, боевую технику, опорные пункты, наблюдательные посты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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