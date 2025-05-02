Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Доминик Гашек — чемпион Олимпиады 1998 года — стремится привлечь к себе внимание, обратившись в Международную федерацию хоккея (IIHF) в связи с высказыванием экс-президента России Дмитрия Медведева.