Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Анчелотти о разгроме от «Барсы»: «Это моя вина, «Реал» было не узнать. Но не надо драматизировать»

Карло Анчелотти призвал не драматизировать из-за разгрома от «Барселоны» (0:4). «Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх