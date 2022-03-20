Анчелотти о разгроме от «Барсы»: «Это моя вина, «Реал» было не узнать. Но не надо драматизировать»

Карло Анчелотти призвал не драматизировать из-за разгрома от «Барселоны» (0:4). «Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности.
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