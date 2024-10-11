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Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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