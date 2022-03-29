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Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Белоруссии

Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Белоруссии

Такое решение единогласно принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU). В нем указывается, что российская и белорусская федерации «нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с конституцией IBU».

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