Доступ владельцев iPhone к 5G в России зависит от решения Apple

В России запущены коммерческие сети связи пятого поколения (5G) в 16 городах, обеспечившие доступ к высокоскоростному мобильному интернету примерно 10 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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