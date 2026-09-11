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Регионы России

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Доступ владельцев iPhone к 5G в России зависит от решения Apple

Доступ владельцев iPhone к 5G в России зависит от решения Apple

В России запущены коммерческие сети связи пятого поколения (5G) в 16 городах, обеспечившие доступ к высокоскоростному мобильному интернету примерно 10 млн человек.

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