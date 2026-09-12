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ЦСКА — «Рубин». 8-й тур. Прямая трансляция

ЦСКА — «Рубин». 8-й тур. Прямая трансляция

Сегодня, 12 сентября, ЦСКА и «Рубин» проведут матч 8-го тура российской футбольной Премьер-лиги.Сегодня, 12 сентября, ЦСКА и «Рубин» проведут матч 8-го тура российской футбольной Премьер-лиги.

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