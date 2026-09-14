Трамп объявил об отмене пошлин на ирландский виски

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить пошлины на ирландский виски. Об этом сообщило агентство Bloomberg во время церемонии вручения трофея Открытого чемпионата Ирландии по теннису.
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