Любители истории

75 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • кормчий
    Так спасибо ЕБН,за которого все мы рвали анусы с визгом : " Давай дерьмократию ! "Олег Попов: почем...
  • кормчий
    Хорошо быть патриотом за чужой счёт.Олег Попов: почем...
  • кормчий
    Ну если Никулин еврей, то вы милейший негр.Олег Попов: почем...

Эта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?

Эта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?

В своё время побег Лилианы Баронецкой (фамилия при рождении) из Советского Союза наделал много шума в западной прессе.

Вернуться к статье
239
Обсудить
65alekseysramblerru Леонтьев
и для чего нашкрябали? удивительное?неожиданное?не понимаю.
Альбина Колесникова
статья интересная тем, что она выжила в этой мясорубке и по своему возможно счастлива, не зря не хочет вспоминать свою бурную молодость.
Николай Петров
Молодец девочка. Смелая и отчаянная. Долгих лет ей.
Sergey Korneev
Не написано, главное, счастлива ли она сейчас и стоило ли это того, чтобы бежать из Страны?
Слава Двоякин
Если бы разочарована, то вернулась бы как Ирина Роднина в государственную думу
Piotr Priladyshev
Продешевила торгонув телом-моралью-достоинством всего за 15 тысяч баксов! Австралия -страна красивая и в общем приятная для жизни во всех отношениях,но прежде чем туда бежать ,надо было получить ,на СОВЕТСКУЮ ХАЛЯВУ ,хоть какое-то образование и тогда бы была востребована! Я побывал во многих странах мира и никогда не тянуло сбежать из Советского Союза потому как свободным человек мог быть только в Советских странах и добиться всего своим трудом,а не телом,тоже мог только в Советских странах! Кто не согласен с этим-прочтите обыкновенные американские Детективы или книги таких обличителей "американского образа жизни" как Фенимор Купер,Стейнбек,Вудворт... ,ну и сегодняшнюю прессу ,чтобы убедиться что Оруэлл описал жизнь в Америке , а не в СССР!
Vlad Иванов
Граждане, из за чего сыр-бор? Ну захотелось девочке пожить в Австралии, ну и что? А если бы ей захотелось пожить в Магадане? Тоже вспомнили бы через 40 лет?
Mike Mike
Да молодец, сбежала и устроила нормально свою жизнь. Я вот что-то не припомню, чтобы кто-то из Австралии, с ее проклятым капитализмом и "человек человеку - волк" к нам сбежал.))
Татьяна Сухова
А вы не молодец и до сих пор не сбежали и жизнь не нормальна?А нормальные люди и не сбегали и смогли свою жизнь устроить на Родине добиваясь своего .Она то думала там ее ждет рай и все на блюдечке а и там надо что то делать
Mike Mike
Если бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.
Mike Mike
Если бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.
Mike Mike
Если бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.
Татьяна Сухова
Если бы да бы мешает.Теперь жизнь в шоколаде и у вас и у неё .И ей наконец то в 60 лет уже можно успокоиться жить затворницей а не искать богатенького козла который за всё платит
Юрий Гарамов
В те времена говорили , что если бы открыли " железный занавес " сбежали бы все , кроме Брежнева и даже Галя бы уехала со своими брильянтами, как и дочь Сталина , сын Хрущёва и др.
Mike Mike
Так и есть. Совок держался только за счёт железного занавеса. Как сегодня КНДР
Юрий Гарамов
Не она одна сбежала .Возможно она и на Родине достигла успехов , но человек родился на ЗЕМНОМ ШАРЕ , а не в резервации даже самой богатой и сытой и волен жить там, где хочет.
Татьяна Сухова
Волен ?Вы очень заблуждаетесь .Одного желания мало.И не одна она сбежала.И не один пожалел что сбежал.И если б не ее красный купальник который привлек мужчин то неизвестно какое счастье её ждало там.Можете ехать куда хотите но учтите что там вы никому не нужны и даже на кусок хлеба надо как то заработать
Игорь Заико
Не понятно, для чего мусолить тему беглянки, которая с 14 лет мечтала о свободе?
александр поддубный
Та дура конечно!!! Только всё раздули!
наталья власова
Таких любительниц красивой жизни и сейчас хватает. Хоть унитазы мыть, но заграницей. Только с лайнеров сигать не надо. А разницы особой нет.
Евгений Алексеенко
Набитая дура,кто ее воспитывал?
Гламозда Сергей
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Gor Vik
Вы правы

Картина дня

наверх