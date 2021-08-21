Эта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?

Любители историиПолитикаЭта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?В своё время побег Лилианы Баронецкой (фамилия при рождении) из Советского Союза наделал много шума в западной прессе.Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудить65alekseysramblerru Леонтьеви для чего нашкрябали? удивительное?неожиданное?не понимаю.Альбина Колесниковастатья интересная тем, что она выжила в этой мясорубке и по своему возможно счастлива, не зря не хочет вспоминать свою бурную молодость.Николай ПетровМолодец девочка. Смелая и отчаянная. Долгих лет ей.Sergey KorneevНе написано, главное, счастлива ли она сейчас и стоило ли это того, чтобы бежать из Страны?Слава ДвоякинЕсли бы разочарована, то вернулась бы как Ирина Роднина в государственную думуPPPiotr PriladyshevПродешевила торгонув телом-моралью-достоинством всего за 15 тысяч баксов! Австралия -страна красивая и в общем приятная для жизни во всех отношениях,но прежде чем туда бежать ,надо было получить ,на СОВЕТСКУЮ ХАЛЯВУ ,хоть какое-то образование и тогда бы была востребована! Я побывал во многих странах мира и никогда не тянуло сбежать из Советского Союза потому как свободным человек мог быть только в Советских странах и добиться всего своим трудом,а не телом,тоже мог только в Советских странах! Кто не согласен с этим-прочтите обыкновенные американские Детективы или книги таких обличителей "американского образа жизни" как Фенимор Купер,Стейнбек,Вудворт... ,ну и сегодняшнюю прессу ,чтобы убедиться что Оруэлл описал жизнь в Америке , а не в СССР!Vlad ИвановГраждане, из за чего сыр-бор? Ну захотелось девочке пожить в Австралии, ну и что? А если бы ей захотелось пожить в Магадане? Тоже вспомнили бы через 40 лет?Mike MikeДа молодец, сбежала и устроила нормально свою жизнь. Я вот что-то не припомню, чтобы кто-то из Австралии, с ее проклятым капитализмом и "человек человеку - волк" к нам сбежал.))Татьяна СуховаА вы не молодец и до сих пор не сбежали и жизнь не нормальна?А нормальные люди и не сбегали и смогли свою жизнь устроить на Родине добиваясь своего .Она то думала там ее ждет рай и все на блюдечке а и там надо что то делатьMike MikeЕсли бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.Mike MikeЕсли бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.Mike MikeЕсли бы мне на момент развала совка было не 16, а 25-30 я не видел бы, что жизнь меняется в лучшую сторону - я тоже сбежал бы.Татьяна СуховаЕсли бы да бы мешает.Теперь жизнь в шоколаде и у вас и у неё .И ей наконец то в 60 лет уже можно успокоиться жить затворницей а не искать богатенького козла который за всё платитЮрий ГарамовВ те времена говорили , что если бы открыли " железный занавес " сбежали бы все , кроме Брежнева и даже Галя бы уехала со своими брильянтами, как и дочь Сталина , сын Хрущёва и др.Mike MikeТак и есть. Совок держался только за счёт железного занавеса. Как сегодня КНДРЮрий ГарамовНе она одна сбежала .Возможно она и на Родине достигла успехов , но человек родился на ЗЕМНОМ ШАРЕ , а не в резервации даже самой богатой и сытой и волен жить там, где хочет.Татьяна СуховаВолен ?Вы очень заблуждаетесь .Одного желания мало.И не одна она сбежала.И не один пожалел что сбежал.И если б не ее красный купальник который привлек мужчин то неизвестно какое счастье её ждало там.Можете ехать куда хотите но учтите что там вы никому не нужны и даже на кусок хлеба надо как то заработатьИгорь ЗаикоНе понятно, для чего мусолить тему беглянки, которая с 14 лет мечтала о свободе?александр поддубныйТа дура конечно!!! Только всё раздули!наталья власоваТаких любительниц красивой жизни и сейчас хватает. Хоть унитазы мыть, но заграницей. Только с лайнеров сигать не надо. А разницы особой нет.ЕАЕвгений АлексеенкоНабитая дура,кто ее воспитывал?Гламозда СергейСОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬGor VikВы правыКомментировать
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