Никита Ефремов рассказал, как отец воспринимает мир вокруг после выхода на свободу

Сын актёра Михаила Ефремова поделился о том, как его отец адаптируется к новой действительности.Михаил Ефремов 5 лет был изолирован от мира, за это время в нём произошли большие изменения, к которым актёру пока трудно привыкнуть.
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