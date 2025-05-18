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Никита Ефремов рассказал, как отец воспринимает мир вокруг после выхода на свободу

Никита Ефремов рассказал, как отец воспринимает мир вокруг после выхода на свободу

Сын актёра Михаила Ефремова поделился о том, как его отец адаптируется к новой действительности.Михаил Ефремов 5 лет был изолирован от мира, за это время в нём произошли большие изменения, к которым актёру пока трудно привыкнуть.

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