Парень взял одежду у одноклассницы

Такая ситуация может вызывать чувство неловкости и дискомфорта для обеих сторон. Если парень взял одежду без разрешения одноклассницы, то это может быть расценено как нарушение ее личных границ и приватности.
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