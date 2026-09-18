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ladyTravel Club

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Выходные на День народного единства в 2027 году продлятся четыре дня

Праздничный период придется на 4-7 ноября, поездки можно планировать заранее.

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