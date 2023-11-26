Мэр Пензы предлагает отложить создание мемориальных досок в школах Елена ВайленкоМэр Пензы Александр Басенко призывает к размышлению о создании мемориальных досок на зданиях школ, где погибли выпускники в ходе событий на территории Украины.
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