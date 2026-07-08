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Аргументы и Факты

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Лукашенко заявил, что центр Европы находится на севере Белоруссии

Лукашенко заявил, что центр Европы находится на севере Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал, что ему сообщили в России о том, что географический центр Европы находится на территории Белоруссии.

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