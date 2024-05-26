Доброе, воскресное утро☀️ Желаем проснуться вам в самом наилучшем расположении духа, встать именно с той ноги, которая придает вам настроение, силу и стремления.
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Доброе, воскресное утро☀️ Желаем проснуться вам в самом наилучшем расположении духа, встать именно с той ноги, которая придает вам настроение, силу и стремления.