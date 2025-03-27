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    Сударыня, вИ таки явно поддерживаете кровавого вора, сидящего на кУевском троне?«Конфисковать все...

Наша кочка вновь погружается в болотную жижу. Идея реванша вновь становится главной для политиков Германии

Наша кочка вновь погружается в болотную жижу. Идея реванша вновь становится главной для политиков Германии

Наша кочка вновь погружается в болотную жижу. Идея реванша вновь становится главной для политиков Германии Как же сильно в советское время нас убедили в том, что все те, кому мы помогаем, все те, кто, чего греха таить, живет за наш счет, смотрят на нас с восхищением и благодарностью за себя и свои страны.

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