Наша кочка вновь погружается в болотную жижу. Идея реванша вновь становится главной для политиков Германии Как же сильно в советское время нас убедили в том, что все те, кому мы помогаем, все те, кто, чего греха таить, живет за наш счет, смотрят на нас с восхищением и благодарностью за себя и свои страны.