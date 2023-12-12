Матвиенко заявила, что в Конституцию не нужно включать единую идеологию

Рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология, политик назвала «модным философским трендом»Единую идеологию не нужно включать в Конституцию РФ, ее обновленная редакция подтверждает это своим содержанием, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.