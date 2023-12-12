Матвиенко заявила, что в Конституцию не нужно включать единую идеологию

Рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология, политик назвала «модным философским трендом»Единую идеологию не нужно включать в Конституцию РФ, ее обновленная редакция подтверждает это своим содержанием, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Михалков назвал Бориса Джонсона соломенным чучелом и поднял рюмку за победу России
- Бывшие доверенные лица Путина хирург Бокерия и саксофонист Бутман заявили о поддержке президента в предвыборной гонке
- В США заявили, что к концу 2024 года добиваются переговоров России и Украины на выгодных для Киева условиях
Свежие комментарии