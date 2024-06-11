Мурашко: требования к медвузу должны быть жесткими

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что три основные площадки, на которых строится эффективное здравоохранение, — стандартизация высокого уровня материально-технической базы, человеческих ресурсов и процессов.
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