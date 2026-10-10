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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Sky Club шоумена Малахова сыграет с командой Кириленко и Lugang Team рэпера Гуфа в 1-м туре Media Basket

Расписание 1-го тура  Лига Ставок Media Basket . Лига Ставок Media Basket, 1-й тур, группа А 10 октября, суббота DAWGS (команда Андрея Кириленко ) – Sky Club (команда Андрея Малахова).

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