Sky Club шоумена Малахова сыграет с командой Кириленко и Lugang Team рэпера Гуфа в 1-м туре Media Basket

Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket . Лига Ставок Media Basket, 1-й тур, группа А 10 октября, суббота DAWGS (команда Андрея Кириленко ) – Sky Club (команда Андрея Малахова).
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